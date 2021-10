Il programma del partito di Calenda spiegato da Calenda (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "L'obiettivo" di Azione "è quello di arrivare alla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, possibilmente con Draghi ancora presidente del Consiglio dopo il '23". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, in un intervento sul Corriere della Sera. "Sappiamo che è una sfida culturale prima che politica e come tale impervia e lunga. Le nostre porte sono aperte a chi, dentro la politica e dalla società civile, vorrà unirsi a questo progetto", aggiunge Calenda. "Ma da questa posizione non ci muoveremo. Se vale la pena fare politica, politica deve essere". "Ci piace Draghi perché è il contrario di quello che votiamo, leggiamo sui giornali, scriviamo sui social e vediamo in Tv. Nessuno si domanda se Draghi è di destra o di sinistra. Sappiamo che ha una matrice liberal socialista, riformista e ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "L'obiettivo" di Azione "è quello di arrivare alla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, possibilmente con Draghi ancora presidente del Consiglio dopo il '23". Lo scrive il leader di Azione, Carlo, in un intervento sul Corriere della Sera. "Sappiamo che è una sfida culturale prima che politica e come tale impervia e lunga. Le nostre porte sono aperte a chi, dentro la politica e dalla società civile, vorrà unirsi a questo progetto", aggiunge. "Ma da questa posizione non ci muoveremo. Se vale la pena fare politica, politica deve essere". "Ci piace Draghi perché è il contrario di quello che votiamo, leggiamo sui giornali, scriviamo sui social e vediamo in Tv. Nessuno si domanda se Draghi è di destra o di sinistra. Sappiamo che ha una matrice liberal socialista, riformista e ...

Advertising

oss_romano : #17ottobre Per seguire il grande viaggio del Sinodo: Edoardo Zaccagnini sul nuovo programma 'In cammino' @TV2000it - borghi_claudio : Tu vedi se mi tocca citare pure Travaglio, a cui però ricordo che se siamo in questa situazione è perché ai suoi pr… - regbasilicata : Regione Basilicata partner istituzionale per “l'Elisir d'amore” di Donizetti in programma mercoledì 20 e giovedì 21… - TurritaItalia : @Cosimo53086756 @CarloCalenda Perché la Costituzione è stata scritta anche da un forte Partito Comunista. Il PCI ha… - La_Lore1980 : RT @GruppoHera: #SCART approda su @SkyArte: il programma Artbox dedica una puntata al progetto artistico del #GruppoHera che da oltre 20 an… -