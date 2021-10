Il no - vax Barillari sfrattato dalla regione Lazio: "Chiederò asilo politico alla Svezia" (Di sabato 16 ottobre 2021) Certi loschi figuri spesso non hanno neanche vergogna a tirarsi indietro nelle loro imprese complottiste che profumano solo di ridicolo, e continuano nelle loro credenze a spargere disinformazione e ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) Certi loschi figuri spesso non hanno neanche vergogna a tirarsi indietro nelle loro imprese complottiste che profumano solo di ridicolo, e continuano nelle loro credenze a spargere disinformazione e ...

Advertising

repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Corriere : Gli ex 5Stelle e no vax Barillari e Cunial barricati in ufficio: «Occupare per resistere» - PalermoToday : ''Abbiamo chiesto asilo all'ambasciata svedese'': continua l'odissea degli onorevoli no vax - fabriroby : RT @FabRavezzani: Vedere che i punti di riferimento dei no vax sono Barillari, Paragone e Meluzzi dovrebbe spiegare già tutto senza bisogno… - Dedostones : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza'… -