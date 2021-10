Il giallo dell'inglese rapito. Uno degli accusati al Gip: “Una finzione per avere i 7.000 euro" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nessun rapimento misterioso: era solo “una finzione, una messa in scena” per avere i 7.000 euro necessari a pagare un debito il sequestro del turista inglese Patrick Sam Kourosh Demilecamps, di 25 anni, liberato due giorni fa a Monte San Giusto, nel maceratese, con un blitz dei carabinieri che hanno arrestato 4 giovani (3 ragazzi e una ragazza) in flagranza di reato per sequestro di persona a scopo di estorsione. Perlomeno è questa la versione dei fatti - ancora al vaglio degli inquirenti - fornita al gip del Tribunale di Macerata da uno dei quattro: il diciottenne Rubens Beliga Gnaga, cittadino italiano. L’obiettivo, ha spiegato, era convincere i familiari dell’inglese a spedirgli i 7.000 euro necessari a pagare un prestito. Sarebbe stato lo stesso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Nessun rapimento misterioso: era solo “una, una messa in scena” peri 7.000necessari a pagare un debito il sequestro del turistaPatrick Sam Kourosh Demilecamps, di 25 anni, liberato due giorni fa a Monte San Giusto, nel maceratese, con un blitz dei carabinieri che hanno arrestato 4 giovani (3 ragazzi e una ragazza) in flagranza di reato per sequestro di persona a scopo di estorsione. Perlomeno è questa la versione dei fatti - ancora al vaglioinquirenti - fornita al gip del Tribunale di Macerata da uno dei quattro: il diciottenne Rubens Beliga Gnaga, cittadino italiano. L’obiettivo, ha spiegato, era convincere i familiaria spedirgli i 7.000necessari a pagare un prestito. Sarebbe stato lo stesso ...

Advertising

Adnkronos : #Nogreenpass, il giallo dell’infiltrato: “Non è un poliziotto”. - HuffPostItalia : Il giallo dell'inglese rapito. Uno degli accusati al Gip: “Una finzione per avere i 7.000 euro' - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il giallo dell'infiltrato in maglia grigia e mascherina impazza sul web. In un video viene 'coperto' dagli agenti della… - thelgirl__ : Io non ho parole per la 5 dell'Inter. Ride pure dopo il fallo. E manco mezzo giallo. #InterRoma - itsshaffire : RT @PercheCazzo: #angelalansbury Perché oggi è il compleanno dell’immortale attrice, che compie la bellezza di 95 anni. Se siamo diventati… -