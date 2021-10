Honor ancora a rischio ban USA: la pressione di alcuni senatori a Biden (Di sabato 16 ottobre 2021) Il ban USA incombe ancora sulla testa di Honor, nonostante l’estremo sacrificio di Huawei circa la sua cessione ad un nuovo gruppo di investitori cinesi. Come riportato da ‘reuters.com‘, il gesto della casa madre potrebbe risultare vano, visto che alcuni senatori del governo americano starebbero facendo pressione affinché Honor venga nuovamente inserita all’interno dell’entity list, in quanto costituirebbe una presunta minaccia per la sicurezza nazionale (la stessa accusa che ai tempi venne rivolta a Huawei, facendo scattare il ban USA più di due anni fa). La situazione era parsa già critica circa un mese fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), quando alcuni organi governativi americani avevano paventato l’ipotesi: al Pentagono ed al Dipartimento ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Il ban USA incombesulla testa di, nonostante l’estremo sacrificio di Huawei circa la sua cessione ad un nuovo gruppo di investitori cinesi. Come riportato da ‘reuters.com‘, il gesto della casa madre potrebbe risultare vano, visto chedel governo americano starebbero facendoaffinchévenga nuovamente inserita all’interno dell’entity list, in quanto costituirebbe una presunta minaccia per la sicurezza nazionale (la stessa accusa che ai tempi venne rivolta a Huawei, facendo scattare il ban USA più di due anni fa). La situazione era parsa già critica circa un mese fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), quandoorgani governativi americani avevano paventato l’ipotesi: al Pentagono ed al Dipartimento ...

