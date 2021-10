Grande Fratello Vip | Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini fanno un sorpresa a Manuel Bortuzzo | “Ci ha trasmesso una forza incredibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un momento commovente quello andato in onda alVip 6 ieri 15 ottobre su Canale 5. Protagonisti i campioni di nuoto(in veste di ospiti) e(concorrente). Dapprima è entrato, che si è rivolto al giovane campione – sulla sedia a rotelle da 2 per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola – dicendo: “Sai quante cose abbiamo in comune. Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco”, ha esordito. “Io ho conosciutonel momento più difficile ed haunaa me, come a tutti. Sono ...