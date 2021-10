Formazioni ufficiali Lazio-Inter | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ledi, match dell’ottava giornata di. Big match allo Stadio Olimpico di Roma, dove si affrontano due delle cosiddette ‘sette sorelle’. I biancocelesti devono riscattarsi dopo la debacle di Bologna ma dovranno fare a meno dello squalificato Acerbi. Match cruciale anche per l’, che vuole mettere pressione a Napoli e Milan. Occhi puntati anche su Simone Inzaghi e Joaquin Correa, per la prima volta avversari della. Ecco le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Le: In attesa: In attesa SportFace.