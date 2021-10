Elisabetta Gregoraci abbandona la televisione: clamorosa indiscrezione (Di sabato 16 ottobre 2021) Elisabetta Gregoraci abbandona davvero la televisione italiana? La rivelazione di Maurizio Costanzo. La nota showgirl (Getty Images)Elisabetta Gregoraci cerca di farsi sempre più spazio all’interno del panorama della televisione italiana. L’indiscusso trampolino di lancio è stata sicuramente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip durante lo scorso anno. Il reality ha infatti garantito un ritorno in primo piano della bella calabrese soprattutto sul piccolo schermo. Eppure c’è qualcosa che ancora non torna: pare che Elisabetta non stia spiccando il volo. Il grande successo ottenuto con la conduzione di Battiti Live, la kermesse musicale su Italia 1, condotto con Alan Palmieri, pare sia stata solo una parentesi. Per quel che si sa attualmente, la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 16 ottobre 2021)davvero laitaliana? La rivelazione di Maurizio Costanzo. La nota showgirl (Getty Images)cerca di farsi sempre più spazio all’interno del panorama dellaitaliana. L’indiscusso trampolino di lancio è stata sicuramente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip durante lo scorso anno. Il reality ha infatti garantito un ritorno in primo piano della bella calabrese soprattutto sul piccolo schermo. Eppure c’è qualcosa che ancora non torna: pare chenon stia spiccando il volo. Il grande successo ottenuto con la conduzione di Battiti Live, la kermesse musicale su Italia 1, condotto con Alan Palmieri, pare sia stata solo una parentesi. Per quel che si sa attualmente, la ...

