Corsa scudetto | Milan | quante assenze si ferma pure Brahim Diaz

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’ottava giornata di Serie A presenta unaavvincente: Napoli,, Roma, Juve, Lazio e Inter inper il titolo. Il Napoli giocherà con il Torino con qualche assenza, ma fondamentalmente Spalletti potrà schierare la formazione migliore. Il Napoli però nelladeve sfruttare quest’ottava giornata di Serie A, visto che ci sono in programma le sfide Lazio-Inter e Juve-Roma. Con i tre punti gli azzurri potrebbero allungare ancora di più in classifica.-Verona: ledelTra le pretendenti alloin Serie A solo ilha una partita ‘semplice’, ma solo sulla carta. Il Verona di Igor Tudor non è da sottovalutare. Il tecnico croato ha preso in mano ...

Advertising

Milannews24_com : Stankovic: «Scudetto? Il Milan se la giocherà con queste tre squadre» - Milannews24_com : Chiambretti: «Corsa scudetto apertissima, occhio alle sorprese» - infoitsport : Serie A: corsa scudetto, Napoli una giornata da sfruttare. Inter, Lazio, Juve e Roma si scontrano - napolipiucom : Serie A: corsa scudetto, Napoli una giornata da sfruttare. Inter, Lazio, Juve e Roma si scontrano #CalcioNapoli… - zazoomblog : Serie A: corsa scudetto Napoli una giornata da sfruttare. Inter Lazio Juve e Roma si scontrano - #Serie #corsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa scudetto

napolipiu.com

Lain Serie A offre una grande occasione al Napoli che sfida il Torino . Juve - Roma e Lazio - Inter si scontrano tra di loro. Gli esami non finiscono mai e quindi anche se la squadra di ...Per laallonon può permettersi di perdere terreno, è naturale, ormai è nel Dna nerazzurro perché le altre ci sono e spingono forte. Certo che se la Lazio di Sarri gioca come nel derby,...L'ottava giornata di Serie A presenta una corsa scudetto avvincente: Napoli, Milan, Roma, Juve, Lazio e Inter in corsa per il titolo.Scandicci dopo il ko dell'esordio affronterà in casa nell'anticipo Bergamo. Monza cerca riscatto contro Chieri.