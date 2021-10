Calcio: Mazzarri 'Progressi nel gioco e amore tifosi per cambiare rotta' (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Cagliari dispiaciuto per l'assenza dei sudamericani: "Vedrò gli uruguaiani soltanto oggi" CAGLIARI - La settimana di sosta del campionato è servita per conoscersi meglio, per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Cagliari dispiaciuto per l'assenza dei sudamericani: "Vedrò gli uruguaiani soltanto oggi" CAGLIARI - La settimana di sosta del campionato è servita per conoscersi meglio, per ...

Advertising

UnioneSarda : #Cagliari, arriva la Samp. Mazzarri: “Difesa, possesso palla e sostegno dei tifosi: così possiamo cambiare rotta” - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri: 'Tatticamente le nozioni non sono state acquisite da tutti' - sportli26181512 : Mazzarri: 'Cagliari, il tuo campionato comincia ora': Il tecnico alla vigilia della Sampdoria: 'Sarri contro le naz… - sportface2016 : #CagliariSampdoria, parla Walter #Mazzarri: 'Per me il campionato inizia ora. Gli uruguaiani? Non li ho ancora vist… - Calcio_Casteddu : ?? Così il tecnico #Mazzarri alla vigilia di #CagliariSampdoria ?? I rossoblù hanno lavorato molto sulla parte atleti… -