Brescia, mostra il fucile ai figli e parte un colpo per sbaglio: morta 15enne (Di sabato 16 ottobre 2021) Tragedia a San Felice del Benaco (Brescia): Roberto Balzaretti, 57 anni, ex assessore, ha colpito accidentalmente la figlia, Viola Balzaretti, 15 anni Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) Tragedia a San Felice del Benaco (): Roberto Balzaretti, 57 anni, ex assessore, ha colpito accidentalmente laa, Viola Balzaretti, 15 anni

Kualy2014 : RT @Corriere: Brescia: al parte un colpo di fucile, morta la figlia quindicenne - Kualy2014 : RT @Corriere: Brescia: al parte un colpo di fucile, morta la figlia quindicenne - ProDocente : Brescia, mostra il fucile ai figli e parte un colpo per sbaglio: morta 15enne - Kualy2014 : RT @gabrielecatania: Più restrizioni sulle armi da fuoco. Non si protegge la propria famiglia con un fucile, e casi tragici come questo ce… - Kualy2014 : RT @Italia_Notizie: Brescia, al padre parte un colpo di fucile: morta la figlia di 15 anni -