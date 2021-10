X-Factor 2021 | ai bootcamp Vale Lp conquista Emma Marrone con l’inedito porcella Lo switch fa piangere Lisa – video

(Di venerdì 15 ottobre 2021)LP continua a stupire tutti sul palco di X– nella seconda puntata dei, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove ha portato un suo brano originale dal titolo “”, una canzone irriverente ed ironica. Emozionata, ma decisa a portare la sua musica oltre i confini del suo piccolo paese di ottomila abitanti,LP ha raccolto applausi e consensi, edl’ha portata con sé agli Home Visit. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sarai riconferma una scrittura matura, sensibile e poliedrica, in grado di spaziare da testi grintosi a composizioni romantiche ...Dopo Manuel Agnelli e Mika, questa settimana – giovedì 14 ottobre su Sky e NOW – a X Factor 2021 è il turno dei Bootcamp di ...