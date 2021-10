Uccide l’ex moglie dandole fuoco mentre lei è in diretta streaming: condannato a morte (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un uomo è stato condannato a morte per aver ucciso l’ex moglie, dandole fuoco, durante una diretta streaming sulla versione locale di TikTok. L’episodio, avvenuto in Cina un anno fa, aveva aizzato l’indignazione popolare di un Paese già molto sensibile al tema della violenza domestica contro le donne. Così Tang Lu, l’imputato, è stato condannato a morte per essere il colpevole dell’omicidio volontario della donna. Un crimine, questo, definito dalla corte “estremamente crudele” La vittima, “Lamu”, aveva 30 anni ed era una vlogger con origini tibetane piuttosto famosa nel Paese. Aveva più di 700mila follower su Douying, la versione cinese di TikTok. Si era fatta amare per i video dove cucinava, dove andava in giro per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un uomo è statoper aver ucciso, durante unasulla versione locale di TikTok. L’episodio, avvenuto in Cina un anno fa, aveva aizzato l’indignazione popolare di un Paese già molto sensibile al tema della violenza domestica contro le donne. Così Tang Lu, l’imputato, è statoper essere il colpevole dell’omicidio volontario della donna. Un crimine, questo, definito dalla corte “estremamente crudele” La vittima, “Lamu”, aveva 30 anni ed era una vlogger con origini tibetane piuttosto famosa nel Paese. Aveva più di 700mila follower su Douying, la versione cinese di TikTok. Si era fatta amare per i video dove cucinava, dove andava in giro per la ...

Advertising

FQMagazineit : Uccide l’ex moglie dandole fuoco mentre lei è in diretta streaming: condannato a morte - DeFiorindo : Singolare che 'lo Stato' paghi i tamponi per i dipendenti ex Ilva per una malattia che (di fatto) non ha impattato… - giuliog : RT @romatoday: Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato - PalermoToday : Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato - romatoday : Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide l’ex Uccide l’ex moglie dandole fuoco mentre lei è in diretta streaming: condannato a morte Il Fatto Quotidiano