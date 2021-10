Traffico Roma del 15-10-2021 ore 11:30 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è chiusa per un incidente Viale di Tor di Quinto tra via Pietro lupi e piazzale di Ponte Milvio nelle due direzioni notevoli le ripercussioni per il Traffico tra il Foro Italico Ponte Milvio e Tor di Quinto Ci sono code anche su Corso di Francia forti rallentamenti sono in poi segnalati sul tratto Urbano della A24 da via della Serenissima per difficoltà di immissione sulla tangenziale est dove ci sono code segnalate tra Monti Tiburtini e San Lorenzo verso San Giovanni code poi sulla Flaminia tra Labaro e Saxa Rubra verso il centro per i lavori all’altezza del raccordo ed anche per un incidente precedente già risolto chiusa poi via dei Colli della Farnesina per lavori di chiusura di una profonda buca il termine previsto lunedì 18 ottobre riprende poi regolare percorso del tram 3 prima ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è chiusa per un incidente Viale di Tor di Quinto tra via Pietro lupi e piazzale di Ponte Milvio nelle due direzioni notevoli le ripercussioni per iltra il Foro Italico Ponte Milvio e Tor di Quinto Ci sono code anche su Corso di Francia forti rallentamenti sono in poi segnalati sul tratto Urbano della A24 da via della Serenissima per difficoltà di immissione sulla tangenziale est dove ci sono code segnalate tra Monti Tiburtini e San Lorenzo verso San Giovanni code poi sulla Flaminia tra Labaro e Saxa Rubra verso il centro per i lavori all’altezza del raccordo ed anche per un incidente precedente già risolto chiusa poi via dei Colli della Farnesina per lavori di chiusura di una profonda buca il termine previsto lunedì 18 ottobre riprende poi regolare percorso del tram 3 prima ...

_Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : A Roma un gruppo di 'No pass' questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma è stato fermato… - giuliog : RT @rep_roma: Green Pass, Roma blindata e traffico in tilt. Anche la metro si rompe. Manifestanti tentano blitz a via Labicana [aggiornamen… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viadotto Giubileo del 2000 ?????? Traffico rallentato a Viadotto Giubileo del 2000 e nel primo tr… -