The Last of Us di HBO: Bella Ramsey che interpreta Ellie è 'onorata della parte' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bella Ramsey è stata scelta per impersonare Ellie nella serie Tv di HBO The Last of Us. La giovane attrice sarà al fianco di Pedro Pascal che sarà un altro dei protagonisti, Joel. In un'intervista alla BBC, Ramsey ha dichiarato che questo è "il ruolo più importante della mia carriera". L'attrice ha dichiarato che quando è arrivata la proposta era su un altro set. "Ero molto contenta di aver ricevuto un'ulteriore offerta di lavoro, perché per me era una cosa importante. E' stato un privilegio ed un onore essere stata scelta".

