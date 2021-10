Serie A, oggi parte l’ottava giornata. Il programma completo (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la sosta dedicata alle Nazionali finalmente torna in campo la Serie A, sono tre gli anticipi del sabato con Lazio-Inter su tutte. Ecco il programma completo: SABATO 16 OTTOBRE Spezia-Salernitana alle 15.00 Lazio-Inter alle 18.00 Milan-Hellas Verona alle 20.45 DOMENICA 17 OTTOBRE Cagliari-Sampdoria alle 12.30 Empoli-Atalanta alle 15.00 Genoa-Sassuolo alle 15.00 Udinese-Bologna alle 15.00 Napoli-Torino alle 18.00 Juventus-Roma alle 20.45 LUNEDI’ 18 OTTOBRE Venezia-Fiorentina alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la sosta dedicata alle Nazionali finalmente torna in campo laA, sono tre gli anticipi del sabato con Lazio-Inter su tutte. Ecco il: SABATO 16 OTTOBRE Spezia-Salernitana alle 15.00 Lazio-Inter alle 18.00 Milan-Hellas Verona alle 20.45 DOMENICA 17 OTTOBRE Cagliari-Sampdoria alle 12.30 Empoli-Atalanta alle 15.00 Genoa-Sassuolo alle 15.00 Udinese-Bologna alle 15.00 Napoli-Torino alle 18.00 Juventus-Roma alle 20.45 LUNEDI’ 18 OTTOBRE Venezia-Fiorentina alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Milan, Brahim Diaz positivo al Covid: altra tegola per Pioli 'AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito ...

Serie A: Napoli - Torino, formazioni Spazio quindi a Koulibaly, che è rientrato oggi dopo l'impegno con la Nazionale, e a Rrhamani al suo fianco. Non una bella notizia per il tecnico toscano che però comincia a vedere importanti rientri ...

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'ottava giornata: orari Sky e Dazn Today.it In Serie D la Torres oggi gioca per il secondo posto A caccia di punti per la zona playoff. Nel campionato di Serie D (girone G), la Torres ospita oggi (ore 15) il Monterotondo, anticipo valido per la quinta giornata. Con una vittoria i sassaresi balzer ...

Serie C - Sabato da non perdere, al “PalaMacchia” arriva Prato Impegno casalingo per la Toscana Food Don Bosco, nell’impegnativo campionato di Serie C Gold; per la terza giornata i ragazzi di Gabriele Ricci ospitano una delle compagini più ...

