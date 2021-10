Rocche e castelli: dieci manieri d'Europa, magici e inquietanti (Di venerdì 15 ottobre 2021) I castelli medievali , specie se situati in località montane o in mezzo ai boschi, portano spesso con sé un brivido di inquietudine. Quale maniero di antica origine non vanta almeno un fantasma che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Imedievali , specie se situati in località montane o in mezzo ai boschi, portano spesso con sé un brivido di inquietudine. Quale maniero di antica origine non vanta almeno un fantasma che si ...

Halloween 2021 in Castello: misteri, brividi, fantasmi nei Castelli del Ducato VARANO DE' MELEGARI (PR) - Dolcetto o scherzetto? Entra nella più grande rete di rocche, fortezze, manieri dell'Emilia - Romagna e d'Italia!Attraversa i magici portoni dei Castelli del Ducato! Quando pensiamo ad Halloween immaginiamo streghe, fantasmi, mostri, zucche incantate, ...

Giornate d’Autunno del FAI, luoghi aperti nelle Marche Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale.

