Ranieri e Rippa scrittori per una nuova Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tornano a parlare di, delle sue occasioni perdute e del suo possibile futuro, due bei libri messi in circolazione a pochi giorni di distanza:e suoi dilemmi di Umberto(Guida Editori) edove vai? di Giuseppee Luigi Rintallo (Edizioni Quaderni Radicali). Si tratta di due importanti occasioni di riflessione e confronto a cavallo del voto amministrativo che ha chiuso l’ultimo deludente decennio rappresentato dalla bandana di Luigi De Magistris per aprire unastagione affidata alle cure di una persona seria e approfondita come Gaetano Manfredi.conoscono bene la città di cui parlano – e della quale sanno individuare come pochi le luci e le ombre – per essere stati a vario titolo protagonisti della ...