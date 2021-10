“Quella puzza di pesce”. GF Vip, escono cose sulle due belle concorrenti: “Ha le orecchie piene di cerume” (Di venerdì 15 ottobre 2021) puzza di pesce e cerume. Si comincia a sparlare e anche (forse) con estrema cattiveria, all’interno del GF Vip. cose probabilmente che non dovrebbero essere dette neanche in altri contesti, figuriamoci nella casa più spiata d’Italia. Ma andiamo con ordine: le sorelle Lucrezia e Jessica Selassiè hanno approfittato di un momento di relax con Alex Belli per parlare della scarsa igiene che vigerebbe nel bunker di Cinecittà. Tutti e tre i concorrenti hanno preso di mira altre due coinquiline. Hanno detto: “C’è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo”, ha fatto sapere Alex Belli. “C’è anche chi puzza di pesce marcio”, ha osservato Jessica Selassié. La sorella Lucrezia, detta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)di. Si comincia a sparlare e anche (forse) con estrema cattiveria, all’interno del GF Vip.probabilmente che non dovrebbero essere dette neanche in altri contesti, figuriamoci nella casa più spiata d’Italia. Ma andiamo con ordine: le sorelle Lucrezia e Jessica Selassiè hanno approfittato di un momento di relax con Alex Belli per parlare della scarsa igiene che vigerebbe nel bunker di Cinecittà. Tutti e tre ihanno preso di mira altre due coinquiline. Hanno detto: “C’è una donna che ha ledi, non ho avuto il coraggio di dirglielo”, ha fatto sapere Alex Belli. “C’è anche chidimarcio”, ha osservato Jessica Selassié. La sorella Lucrezia, detta ...

