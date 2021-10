Patto con i produttori di grano sanniti, sinergia Coldiretti – Rummo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rinnovato, presso la Sala “Vetrone” della Federazione Coldiretti di Benevento, il protocollo d’intesa tra la stessa organizzazione degli imprenditori e produttori agricoli con il Pastificio Rummo, nell’ambito della filiera per la pasta che è attiva già da tempo. La cooperazione tra i produttori del grano sannita e il Pastificio Rummo, uno dei massimi produttori italiani di pasta che esporta in decine e decine di Paesi, si fonda sul conferimento all’Azienda di grano 100% sannita. E il nuovo accordo interviene nel garantire un prezzo calmierato per il prodotto, al fine di bloccare e scongiurare speculazioni su uno degli alimenti essenziali della dieta. Il protocollo, stipulato a sei anni dall’alluvione che devastò ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rinnovato, presso la Sala “Vetrone” della Federazionedi Benevento, il protocollo d’intesa tra la stessa organizzazione degli imprenditori eagricoli con il Pastificio, nell’ambito della filiera per la pasta che è attiva già da tempo. La cooperazione tra idelsannita e il Pastificio, uno dei massimiitaliani di pasta che esporta in decine e decine di Paesi, si fonda sul conferimento all’Azienda di100% sannita. E il nuovo accordo interviene nel garantire un prezzo calmierato per il prodotto, al fine di bloccare e scongiurare speculazioni su uno degli alimenti essenziali della dieta. Il protocollo, stipulato a sei anni dall’alluvione che devastò ...

