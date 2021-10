Palamara, nuovo processo per la soffiata ai giornalisti ma incassa due punti a suo favore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il rinvio a giudizio per corruzione dello scorso luglio, Luca Palamara dovrà affrontare un nuovo processo per l’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio in relazione a uno degli episodi contestati dalla Procura di Perugia nel capitolo delle rivelazioni ai giornalisti del Fatto Quotidiano e della Verità. Ma, Palamara, incassa anche due punti a suo favore: il non luogo a procedere in relazione all’altro episodio di rivelazione ai giornalisti e il proscioglimento perché il fatto non sussiste in relazione all’accusa di rivelazione per l’esposto presentato dal pm Fava presso il Comitato di Presidenza del Csm. Ma partiamo dall’inizio. Il gup Angela Avila, dopo due ore e mezzo di camera di consiglio, ha disposto il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il rinvio a giudizio per corruzione dello scorso luglio, Lucadovrà affrontare unper l’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio in relazione a uno degli episodi contestati dalla Procura di Perugia nel capitolo delle rivelazioni aidel Fatto Quotidiano e della Verità. Ma,anche duea suo: il non luogo a procedere in relazione all’altro episodio di rivelazione aie il proscioglimento perché il fatto non sussiste in relazione all’accusa di rivelazione per l’esposto presentato dal pm Fava presso il Comitato di Presidenza del Csm. Ma partiamo dall’inizio. Il gup Angela Avila, dopo due ore e mezzo di camera di consiglio, ha disposto il ...

