NCIS non va in onda su Rai2, appuntamento con la stagione 19 e l'addio a Gibbs nel 2022 (Di venerdì 15 ottobre 2021) NCIS non va in onda su Rai2 dal 15 ottobre, dopo il finale di stagione trasmesso una settimana fa: il venerdì sera della rete sarà ora appannaggio dei medical drama come The Good Doctor e The Resident, che vanno in onda in prima visione rispettivamente con i nuovi episodi della quarta e della terza stagione. NCIS non va in onda su Rai2 fino al prossimo anno: il finale aperto della stagione 18 sarà risolto già nella première della 19, con la scoperta del destino di Gibbs dopo l'attentato alla sua barca ad opera del serial killer che sta inseguendo. Per scoprire quale sarà la sorte del personaggio bisognerà attendere il 2022, con la programmazione italiana in prima visione di ...

