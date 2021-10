Milan | UFFICIALE un altro forfait | è positivo al Coronavirus

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Altra brutta notizia per Stefano Pioli in vista di-Verona: èche un titolare salterà la sfida perchéalLa Serie A torna in campo nel weekend… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Milan UFFICIALE

Brahim Diaz è risultato positivo al Covid. Ecco il comunicatoda parte delche annuncia la defezione del dieci rossonero Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz ha ufficialmente il Covid. Lo spagnolo non ha svolto la seduta odierna con i compagni, ...'ACcomunica che Brahim Diaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi - si legge nel comunicatodiramato dal club - . Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. ...Altra brutta notizia per Stefano Pioli in vista di Milan-Verona: è ufficiale che un titolare salterà la sfida perché positivo al Coronavirus ...Più che indisposto, positivo al Covid. Dopo Theo Hernandez anche Brahim Diaz è stato contagiato dal coronavirus. Un problema in più in casa Milan per Stefano Pioli, che, nella conferenza stampa alla v ...