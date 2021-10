M5S | alla corte di Conte

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Intorno all'ex presidente del Consiglio si è stretto un cerchio magico con curriculum e vicende singolari: dal senatore Mario Turco, che ha acquistato una masseria all'asta, alle ex sindache appena giubilate Chiara Appendino e Virginia Raggi. Dall'avvocato Ettore Licheri,ribalta delle cronache per le sue violazioni anti-Covid, a Paola Taverna, vicepresidente del Senato «scivolata» sulla casa popolare per la madre. La squadra per rifondare il Movimento 5 stelle è questa. Una masseria acquistata in un'astastata, perché un'offerta era sparita per errore. Così, da allora, il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha potuto beneficiare della masseria Galeota, una struttura situata a pochi chilometri da Taranto. Un'operazione portata a termine, in apparenza, come unico partecipante, a un prezzo niente male: 375.000 euro. Si dirà: tutto ...