Le immagini in diretta dal Porto di Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alessandro Colognati, uno dei lavoratori del sindacato autonomo che ha organizzato la manifestazione di protesta al Porto di Trieste: "Vogliamo l'abolizione del green pass ma chi vuole lavorare oggi deve poterlo fare, i tamponi gratis? Noi non li abbiamo mai chiesti, quindi non ha senso dire che li abbiamo rifiutati. Avere tamponi gratis solo per noi sarebbe discriminatorio verso lavoratori di altre categorie. Io non sono vaccinato perché la vivo come un'imposizione. Altri miei colleghi lo sono, ognuno è libero di fare come vuole".

