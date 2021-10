Kate Middleton divina con look di 10 anni fa: il suo segreto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, Kate Middleton indossa ancora gli stessi abiti che portava a inizio della sua carriera reale. Il suo segreto? Una dieta senza pasta e patate che le permette di rispolverare look che sfoggiava già prima delle gravidanze. Vediamoli insieme. Molti dei look preferiti di Kate Middleton risalgono a prima della nascita dei tre figli, George nel 2013, Charlotte nel 2015 e Louis nel 2018. La Duchessa ripropone abiti e giacche che risalgono anche a 10 anni fa, mostrando di aver mantenuto la sua linea invidiabile. Kate Middleton, il cappotto verde di 7 anni fa Recentemente, durante la visita ai Kew Gardens, Kate Middleton ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo 10di matrimonio e tre figli,indossa ancora gli stessi abiti che portava a inizio della sua carriera reale. Il suo? Una dieta senza pasta e patate che le permette di rispolverareche sfoggiava già prima delle gravidanze. Vediamoli insieme. Molti deipreferiti dirisalgono a prima della nascita dei tre figli, George nel 2013, Charlotte nel 2015 e Louis nel 2018. La Duchessa ripropone abiti e giacche che risalgono anche a 10fa, mostrando di aver mantenuto la sua linea invidiabile., il cappotto verde di 7fa Recentemente, durante la visita ai Kew Gardens,...

