Il patto che manca tra Colao e Giorgetti per la banda del futuro (Di venerdì 15 ottobre 2021) La diffusione della banda ultralarga è la pre-condizione per dare sostanza alla trasformazione digitale della società e delle imprese italiane, uno degli obiettivi del Pnrr. Come procede il dossier? Nelle scorse settimane si è conclusa la consultazione pubblica sulla mappatura, attraverso cui il Governo tiene traccia degli investimenti effettuati e programmati dagli operatori. L'esito della mappatura ha inevitabilmente condizionato alcune scelte iniziali, prima tra tutte quante gare fare e come dividere il territorio per attuare il piano. Infatti, sembra ormai tramontata l'ipotesi iniziale di svolgere tante microgare, che avrebbe avuto elevati costi amministrativi e difficoltà di coordinamento. Va sempre di più delineandosi una ipotesi che vedrebbe una decina di bandi, anche – ma non solo - per evitare contenziosi. L'altra ipotesi che sta mettendo le radici è quella di ...

Il patto che si sta violando Avvenire Il patto che manca tra Colao e Giorgetti per la banda del futuro Procede la diffusione della banda ultralarga. Ma serve un programma d'incentivazione a favore dei distretti industriali, centri in cui si produce il 90 per cento del surplus commerciale e arrivano gli ...

