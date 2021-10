Halo Infinite svela i dettagli del multiplayer competitivo

Advertising

IntrinsicGames : RT @Eurogamer_it: Il 'vero' Warthog di #Halo in un video. - GiocareOra : 343 delinea le impostazioni multiplayer competitive di Halo Infinite nella rivelazione del gameplay… - infoitscienza : Halo Infinite svelerà il multiplayer competitivo questa sera - infoitscienza : Halo Infinite: ecco le regole del multiplayer competitivo e classificato, in video - GamingToday4 : Halo Infinite: ecco le regole del multiplayer competitivo e classificato, in video -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Come promesso , è stato mostrato oggi in anteprima il multiplayer dicon impostazioni per il competitivo e ranked, con commento del Lead Multiplayer Designer, Andrew Witts, l'expro - player e membro del team 343 Competitive Insights, Sal 'El Town' ...di 343 Industries non è più un'incognita nell'equazione degli sparatutto. Grazie alla pubblicazione di una serie di test , sappiamo che il gioco avrà dei bot, conosciamo il gameplay e ...Mentre questa sera l'evento si concentrerà sul multiplayer competitivo, in molti attendono novità per la campagna. Halo Infinite sarà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC l'8 dicembre ndustries ...100 nuovi tier di opzioni per le personalizzazioni sono in arrivo in Halo 3, compresi armature, accessori, visori e opzioni per modificare l'aspetto di armi e veicoli. Halo: The Master Chief Collectio ...