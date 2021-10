Guenda Goria è infuriata con Vera Miales | “Non è incinta | lei è solo falsa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021), figlia di Amedeo, torna protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa al padre, stasera a rischio eliminazione. Ad annunciare novità in vista per il Vippone in nomination è stato Alfonso Signorini durante la diretta pomeridiana, nella quale ha svelato due incontri inaspettati per il giornalista sportivo. Uno sarebbe proprio rappresentato dalla giovane attrice, che in questi giorni è stata impegnata con il suo progetto importante che ha deciso di condividere con il fidanzato Mirko Gancitano.è ancora piuttosto adirata nei confronti di chi ha messo in dubbio le sue buone intenzioni nei confronti di Amedeo. E considerato il periodo complicato che sta vivendo ha deciso di togliersi alcuni sassolini, prendendo di mira, la figlia del ...