Gf Vip | Clarissa Selassiè sente urlare una donna nella notte | chiuderanno la casa?

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono ore tesedel Grande Fratello Vip, infatti, durante laha sentitouna. Non si sa se sia stata suggestionata dai racconti di presenze paranormali di Miriana Trevisan oppure se qualcuno abbiamo fatto realmente incursione nell’appartamento del reality. Nel frattempo la principessa spaventatissima ha raccontato in dettaglio ciò che ha sentito. Miriana Trevisan suggestiona gli altri coinquilini delladel Gf Vip? Ecco cosa ha visto Poche ore fadel Grande Fratello Vip è successo qualcosa di veramente inaspettato. La concorrente della sesta edizione, Miriana Trevisan ha rivelato ai suoi compagni di avventura di ...

SELASSIE', TERRORE NELLA CASA DEL GF: "METTETE IL GANCIO VI PREGO" "Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte " ha continuatoSelassiè - chiudete la porta e mettete il ...... 'Colleziono foto intime dei miei ex" In queste ultime ore alcuni concorrenti del GFhanno iniziato a fare delle confessioni private. E in questa circostanzaha rivelato un segreto ...Va in onda stasera venerdì 15 ottobre una nuova puntata del Gf Vip 6, ecco le anticipazioni: al televoto vediamo Amedeo, Davide e Raffaella ...Nella casa del "Grande Fratello Vip", Lulù Selssié si è lasciata andare a una confessione decisamente piccante che ha lasciato i suoi compagni senza parole ...