Francia | inflazione settembre confermata in calo su mese +2 | 2% su anno

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) –in crescita sue insul’inneldi. Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’è risultata in aumento del 2,2% su base tendenziale, in leggero rialzo rispetto alla stima preliminare (+2,1%) e in accelerazione rispetto all’1,9% di agosto. Su base mensile, i prezzi al consumo hregistrato un decremento dello 0,2% contro il +0,6% registrato ad agosto. L’INSEE sottolinea che i prezzi dei servizi sono stati in forte contrazione (-0,8% dopo +0,4%), “a causa della flessione stagionale dei prezzi di alcuni servizi legati al turismo”. Inanche l’indice del cibo (-0,8% dopo +0,7%), i prezzi del tabacco ...

A cura della Direzione Studi e Ricerche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - In area euro verranno pubblicati oggi le stime finali degli indici dei prezzi al consumo di settembre, che so ...