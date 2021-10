Elisabetta come Greta, irritata dal blablabla e dal fallimento annunciato Cop26 (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Cop26 di Glasgow, che prenderà il via il 31 ottobre, si prospetta come un fallimento annunciato. Ospitare un nuovo buco nell’acqua sul clima disturba anche i reali inglesi. Nelle scorse settimane si era pronunciato il principe Carlo, erede al trono britannico, nella solidarietà con la “frustrazione” di tanti giovani di fronte alla minaccia “catastrofica” che incombe sul pianeta. Ieri si è mosso il principe William, bacchettando i nababbi dell’economia che spendono per il “turismo spaziale” invece di dedicarsi a “salvare la Terra”. Oggi è la volta della Regina, che non ha nascosto la sua irritazione per il blablabla della politica sul clima, con parole molto simili a quelle pronunciate da Greta Thunberg. Elisabetta II ha criticato l’inazione dei leader mondiali ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi Glasgow, che prenderà il via il 31 ottobre, si prospettaun. Ospitare un nuovo buco nell’acqua sul clima disturba anche i reali inglesi. Nelle scorse settimane si era pronunciato il principe Carlo, erede al trono britannico, nella solidarietà con la “frustrazione” di tanti giovani di fronte alla minaccia “catastrofica” che incombe sul pianeta. Ieri si è mosso il principe William, bacchettando i nababbi dell’economia che spendono per il “turismo spaziale” invece di dedicarsi a “salvare la Terra”. Oggi è la volta della Regina, che non ha nascosto la sua irritazione per ildella politica sul clima, con parole molto simili a quelle pronunciate daThunberg.II ha criticato l’inazione dei leader mondiali ...

