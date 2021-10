È Mediaset il Cavaliere bianco di Dazn

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Serie A, anche Publitalia in assemblea MF – Milano Finanza, pagina 19, di Andrea Montanari. Non ci saranno solo i dirigenti e i consulenti diall’assemblea di martedì 19 della Lega Serie A per affrontare il tema della visione e della fruizione delle immagini delle partite del massimo campionato, oltre che la questione degli ascolti e della loro misurazione. Davanti ai 20 presidenti di club, secondo indiscrezioni di mercato, dovrebbe presentarsi anche Stefano Sala, l’ad di Publitalia, la concessionaria del gruppoche attraverso la controllata Digitalia08 gestisce la raccolta advertising per conto dia un minimo garantito annuo di 55 milioni. E se il management didovrà illustrare in numeri ottenuti finora e la modalità della metrica targata Nielsen, il capo della concessionaria del network di ...