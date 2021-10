Covid | Federsanità | “Strutture private poco coinvolte in gestione pandemia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Lesanitarie, che da sempre hanno erogato ai cittadini i servizi, anche d’urgenza, anche in piena emergenza”-19, sono state “nelladella” in modo “esiguo e marginale”. Ad esprimere per questo la “propria preoccupazione” è FederAnisap, la Federazione nazionale a cui appartengono 5.000 poliambulatori e ambulatori nazionali privati autorizzati e accreditati, per bocca del presidente nazionale, Mauro Potestio, e del presidente della sede regionale del Lazio, Valter Rufini, che ritengono anche “anacronistico che le Regioni ancora non si rivolgano asanitarie” per l’abbattimento delle liste di attesa e per una serie di servizi, a partire dall’esecuzione dei tamponi rapidi. “Ormai sta ...