Biraghi | «Fiorentina vuole restare in alto | onore essere capitano»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Bello avere questa classifica. L’avevo assaggiata il primo anno che sono arrivato a Firenze poi però in quell’occasione non siamo riusciti a tenere quel livello. Sarebbe bello in questo campionato riuscire a tenere questo livello che abbiamo avuto in questi due mesi per tutta la stagione”. Così, parlando ai canali ufficiali della, ilviola Cristiano

Advertising

kwasikande : RT @acffiorentina: ?? BACKSTAGE ?? Viola Room ?? Cristiano Biraghi ?? Guarda l’intervista: - acffiorentina : ?? BACKSTAGE ?? Viola Room ?? Cristiano Biraghi ?? Guarda l’intervista: - sportal_it : Cristiano Biraghi fa venir fame ai tifosi della Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Biraghi: 'Siamo in alto, ma abbiamo ancora grandi margini. Rapporto coi tifosi? Sono fatto così...': Cr… - dolce_e_viola : RT @acffiorentina: Viola Room: Cristiano Biraghi ???? Guarda l’intervista: -

Ultime Notizie dalla rete : Biraghi Fiorentina

: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta,; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.Allenatore: Zanetti(4 - 3 - 3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta,; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano STADIO: ...Parlando ai canali ufficiali del club, Cristiano Biraghi ha dichiarato: "Vedere la Fiorentina in alto è bello. Il primo anno avevo un po' assaggiato questa classifica, ma non riuscimmo a mantenerla. C ...La partita Venezia - Fiorentina del 18 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata di Serie A ...