Sud in crescita in Borsa italiana | la Campania con 6 Pmi e una in arrivo a novembre guida la classifica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nuovo numero del Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola venerdì 15 ottobre in, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna dedica l’apertura alle imprese del Sud che sbarcano in. In estate due aziende siciliane (Omer, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, e Giglio.com, multimarca online di moda siciliano) hanno avviato la quotazione all’Aim portando così a 11 le quotate delle regioni del Mezzogiorno e non manca chi scalda i motori. Per gli esperti si tratta di segnali positivi ma ci sono ancora molte resistenze, spiega il Rapporto Sud di venerdì 15 ottobre. La Sicilia si avvicina così alla, regione che in questo segmento ha il numero più alto di aziende quotate: sono già sei e per il 4è previsto il debutto di ...