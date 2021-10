Sophie Codegoni anticipa chi sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovi spoiler all’interno della casa delVip 6, dove a fare il nome di una nuova possibileè stata. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune confidenze su chi potrebbe presto varcare la porta rossa.spoilera chi entrerà al GF Vip 6 Non è ancora chiaro fino a quando durerà ilVip 6 ma se come lo scorso anno andrà avanti per più di tre mesi, è chiaro che nel reality condotto da Alfonso Signorini entreranno altri concorrenti ad animare un pò la casa e dare vita a nuove dinamiche. Secondo quanto riportato dagli utenti che seguono il programma h24,...

Il nome di Fabrizio Corona continua ad essere accostato al Grande Fratello Vip 2021, ma perchè? Durante l'ultima puntata del reality show, Soleil Sorge ehanno parlato di copioni da seguire tirando in ballo anche un certo 'Fabry' che il popolo del web ha collegato a Fabrizio Corona. " Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non ...... che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini, e in particolare di, Lulù Selassié e Gianmaria Antinolfi. Ecco che cosa è successo nella casa più spiata d'Italia. Photo ...I riti esoterici fanno irruzione, con forza, nella Casa di Cinecittà del GF Vip 6. Ecco chi li ha praticati e per quale motivo ...Sophie Codegoni, duro attacco da Jessica Antonini: “Iniziasse a dire la verità” Nelle ultime ore, Sophie Codegoni sta vivendo diverse discussioni ...