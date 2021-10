Rally Spagna | shakedown | Toyota subito al comando con Ogier

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 ottobre 2021)inizia nel migliore dei modi ildiimponendosi nello, sfida che come sempre non è valida per la classifica generale dell’evento che scatterà domani con sei prove speciali. Il leader del Mondiale Sebastienè stato il migliore con due decimi di vantaggio sul gallese Elfyn Evans. I due pretendenti per il titolo si apprestano a dare battaglia tra le strade iberiche con il britannico che cercherà in tutti i modi di rimandare la festa al pluricampione francese. Terzo posto per il belga Thierry Neuville (Hyundai) a +0.4 davanti al padrone di casa Daniel Sordo (Hyundai), fermo a +0.6. Occhi puntati su quest’ultimo che ha annunciato che il 2022 sarà l’ultimo anno nel Mondiale. Ricordiamo che l’iberico sarà ancora iscritto part-time nel WRC nel prossimo anno, stagione in cui ...