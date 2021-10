Quattordici anni di Pd, "Una storia di bla-bla-bla" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 14 ottobre 2007 nasceva il Partito democratico con le primarie. Una cammino con tante sconfitte, numerose scissioni e otto segretari cambiati. "Il limite è stato non averci mai creduto" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 14 ottobre 2007 nasceva il Partito democratico con le primarie. Una cammino con tante sconfitte, numerose scissioni e otto segretari cambiati. "Il limite è stato non averci mai creduto"

Mauro73432329 : - PDProvincialePz : Quattordici anni di impegno, passione e battaglie per un Paese all’altezza delle sfide dei tempi, capace di guardar… - PDCava : RT @pdnetwork: Quattordici anni di impegno, passione e battaglie per un Paese all’altezza delle sfide dei tempi, capace di guardare a un fu… - PDprovinciaPV : RT @pdnetwork: Quattordici anni di impegno, passione e battaglie per un Paese all’altezza delle sfide dei tempi, capace di guardare a un fu… - Alex_Bruzzi1975 : RT @pdnetwork: Quattordici anni di impegno, passione e battaglie per un Paese all’altezza delle sfide dei tempi, capace di guardare a un fu… -