Napoli-Torino | due calciatori granata in forte dubbio

Thomas Rincon e Tony Sanabria sono a forte rischio per la gara di campionato di domenica tra Torino e Napoli. Questo perché i due calciatori granata sono ancora impegnati con le rispettive nazionali, con cui scenderanno ancora in campo questa sera. Il primo a scendere in campo sarà il Paraguay di Sanabria, che affronterà alle 22 di questa sera la Bolivia. Alle 2 di questa notte, invece, toccherà al Venezuela di Rincon, che sfiderà il Cile. Sanabria attaccante Torino Durante il pomeriggio di venerdì, entrambi i giocatori dovrebbero poi salire sui rispettivi aerei, pronti a riportarli a Torino. I voli transoceanici, tuttavia, non hanno mai una durata inferiore alle 10/12 ore, motivo per cui è ragionevole pensare che i due giocatori arriveranno, al più, un ...

