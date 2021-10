Napoli | Rrahmani | «Con Spalletti siamo più uniti Osimhen impossibile da marcare»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il difensore delAmirha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra Amir, difensore del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra. PRIMATO – «Ci aspetta un campionato molto lungo. Sono solo sette partite ma ci piacerebbe che la classifica attuale resti questa per tutta la stagione».– «è un grande giocatore, quelle palle al 50% sono sempre sue, è velocissimo ed è difficile daanche in allenamento».– «Prepariamo ogni partita con i video ed il mister ci dà le giuste indicazioni per ogni squadra da affrontare. Ogni club ha un punto debole a cui dobbiamo puntare. Con...

Il difensore delAmirha parlato dell'ottimo inizio di stagione della squadra azzurra Amir, difensore del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato dell'ottimo inizio di ...Commenta per primo Amir, difensore del, parla a Radio Kiss Kiss del momento in casa azzurra: 'Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all'inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. ...Altra seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center in vista della sfida di domenica pomeriggio al "Maradona" contro il Torino. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercit ...Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato della sua esperienza con Luciano Spalletti e si è complimentato con Osimhen e koulibaly.