Morte David Rossi: scoop delle Iene, ex parlamentare intercettato «Rossi è stato ucciso» (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Commissione parlamentare di inchiesta sulla Morte del manager ha deciso di ascoltare i due giornalisti de Le Iene che si stanno occupando del caso ormai da anni L'articolo provIene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Commissionedi inchiesta sulladel manager ha deciso di ascoltare i due giornalisti de Leche si stanno occupando del caso ormai da anni L'articolo provda Firenze Post.

redazioneiene : “Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi succederà un casino grosso… Se si sa chi lo ha ammazzato… non si è su… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Jacques-Louis David, La morte di Socrate, 1787, olio su tela, New York, The Metropolita… - FerraroSilvana : RT @GuidoCrosetto: Sono colpito dal servizio di @redazioneiene sulla morte di David Rossi. Pazzesca l’omertà che circonda la vicenda. Sco… - FirenzePost : Morte David Rossi: scoop delle Iene, ex parlamentare intercettato «Rossi è stato ucciso» - M_Montigiani : RT @gianfra25349270: “DAVID ROSSI NON SI È SUICIDATO. ROSSI È STATO UCCISO” - LA NUOVA BOMBA DELLE “IENE” SULLA MORTE DEL MANAGER DI MPS, P… -