Mirante | “E’ stata una trattativa lampo Al Milan non puoi dire no” Video

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Mirante: 'La trattativa è stata un fulmine, ho accettato subito' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Mirante: 'La trattativa è stata un fulmine, ho accettato subito' - TuttoMercatoWeb : Mirante e il sogno Milan: 'La trattativa è stata un fulmine: ho accettato subito' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Mirante: 'La trattativa è stata un fulmine, ho accettato subito' - napolimagazine : MILAN - Mirante: 'La trattativa è stata un fulmine, ho accettato subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Mirante stata

Commenta per primo 'Arrivo al Milan con la giusta consapevolezza ed esperienza'. Antoniosi presenta con i nuovi colori rossoneri, il portiere parla a Milan Tv : le sue ...TRATTATIVA - 'È......Milan a ritornare sul mercato degli svincolati e ingaggiareper far fronte alle assenze di fine 2021. Nel magico mondo degli infortunati qualcuno non è stato citato perché l'assenza è...Le parole dell’ex portiere giallorosso, appena approdato al Milan Antonio Mirante, svincolato dal 1 luglio dopo la sua esperienza triennale con la maglia della Roma, ha firmato un contratto annuale co ..."Porto al Milan anche qualità umane - ha detto ancora Mirante - Questa squadra ha grande entusiasmo e può dare del filo da torcere a tutti. Con Pioli non abbiamo mai lavorato insieme ma mi ha sempre d ...