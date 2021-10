Michetti: flash mob Asi a Vele Calatrava ottima cosa, sport va rilanciato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Un plauso all’iniziativa dell’Asi e al senatore Claudio Barbaro oggi alle Vele di Calatrava. Il flash mob, organizzato anche grazie al sostegno del presidente Asi regionale Roberto Cipolletti, ha messo in risalto quello che per me è un punto cardine del programma: lo sport”. Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma, commenta l’iniziativa di Asi (associazioni sportive e sociali italiane) che oggi ha esposto due striscioni con la scritta ‘Roma e lo sport meritano rispetto’ sulla recinzione del cantiere delle Vele di Calatrava a Tor Vergata “per protestare- si legge nella nota dell’Asi- contro questo sperpero infinito fatto ai danni dello sport romano e nazionale e per proporre una soluzione al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Un plauso all’iniziativa dell’Asi e al senatore Claudio Barbaro oggi alledi. Ilmob, organizzato anche grazie al sostegno del presidente Asi regionale Roberto Cipolletti, ha messo in risalto quello che per me è un punto cardine del programma: lo”. Così in una nota Enrico, candidato sindaco di Roma, commenta l’iniziativa di Asi (associazioniive e sociali italiane) che oggi ha esposto due striscioni con la scritta ‘Roma e lomeritano rispetto’ sulla recinzione del cantiere delledia Tor Vergata “per protestare- si legge nella nota dell’Asi- contro questo sperpero infinito fatto ai danni delloromano e nazionale e per proporre una soluzione al ...

