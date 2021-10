Lippi: “Scudetto? Occhio a dar per morta la Juventus. I calendari non sono gestibili” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il calendario visto il problema dei sudamericani e degli africani L’ex allenatore tra le altre della Juventus, Marcello Lippi, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera affrontando vari temi caldi, al momento, e riguardanti, in particolare, la Serie A. Innanzitutto, con i match di qualificazione al mondiale si sta creando una vera e propria emergenza sudamericani, che faticano a prendere parte ai primi match dopo la sosta Nazionali, a causa dei loro calendari: “I calendari non sono gestibili per le squadre di club, soprattutto quando hanno tanti giocatori del Sudamerica. La colpa è delle confederazioni che hanno scelto di non modificare le modalità di qualificazione al mondiale. In Sudamerica ci sono tantissime squadre che disputano tre ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilo visto il problema dei sudamericani e degli africani L’ex allenatore tra le altre della, Marcello, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera affrontando vari temi caldi, al momento, e riguardanti, in particolare, la Serie A. Innanzitutto, con i match di qualificazione al mondiale si sta creando una vera e propria emergenza sudamericani, che faticano a prendere parte ai primi match dopo la sosta Nazionali, a causa dei loro: “Inonper le squadre di club, soprattutto quando hanno tanti giocatori del Sudamerica. La colpa è delle confederazioni che hanno scelto di non modificare le modalità di qualificazione al mondiale. In Sudamerica citantissime squadre che disputano tre ...

