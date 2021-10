Libro dei Fatti 2021, Petrocchi: “Ottima idea promozione negli Autogrill” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Ogni strategia per promuovere la lettura va perseguita. Il Libro deve essere percepito come un oggetto di uso quotidiano, che troviamo facilmente disponibile intorno a noi. Ciò è vero tanto più in un paese come il nostro i cui indici di lettura continuano a essere piuttosto bassi. Dunque ben vengano queste iniziative legate al ‘Libro dei Fatti’, in particolare in luoghi legati alla mobilità come gli Autogrill. Poche cose sono compagni di viaggio migliori dei libri!” Lo afferma Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega, a proposito della nuova edizione di “Il Libro dei Fatti 2021” di AdnKronos Libri, in libreria da oggi (giovedì 14 ottobre) e in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Ogni strategia per promuovere la lettura va perseguita. Ildeve essere percepito come un oggetto di uso quotidiano, che troviamo facilmente disponibile intorno a noi. Ciò è vero tanto più in un paese come il nostro i cui indici di lettura continuano a essere piuttosto bassi. Dunque ben vengano queste iniziative legate al ‘dei’, in particolare in luoghi legati alla mobilità come gli. Poche cose sono compagni di viaggio migliori dei libri!” Lo afferma Stefano, direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega, a proposito della nuova edizione di “Ildei” di AdnKronos Libri, in libreria da oggi (giovedì 14 ottobre) e in ...

Meloni e Salvini al Jerusalem Breakfast Prayer ... che ha ricordato il discorso di qualche anno fa, quando in veste di ministro della Gioventù, al terzo e ultimo giorno di visita in Israele, sul libro degli ospiti fuori dal Memoriale dei bambini ...

'Il Libro dei Fatti 2021', Sinibaldi: "Supporto prezioso alla memoria" Adnkronos 'Ndrangheta al Nord, Buccinasco trincea di una nuova guerra di mafia? Un mistero l’uccisione nella Platì del Nord di Paolo Salvaggio, detto “Dum Dum”, broker della droga vicino ai Barbaro-Papalia ...

Salone del libro di Torino, presenti anche le Forze Armate (AGR) ?Le Forze Armate prenderanno parte alla XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro che si svolgerà a Torino dal 14 al 18 ottobre. Saranno 30 gli eventi che verranno presentati all'inter ...

