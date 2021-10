Inter, Materazzi: «Dalla lacrime del 5 maggio è nato il Triplete» (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha spiegato da dove è nata la vittoria del Triplete Intervistato da SportMediaset, Marco Materazzi ha ripensato alle lacrime che versò in campo durante il famoso Lazio-Inter del 5 maggio 2002. «Dopo quella sconfitta siamo ripartiti di slancio e abbiamo costruito, anno dopo anno, qualcosa di importante. Quello fu il mio primo anno in nerazzurro, poi l’ultimo sapete tutti come andò a finire. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha fatto grandissime cose alla Lazio e si è messo in gioco decidendo di uscire Dalla sua comfort zone. Bastoni il mio erede? Mi auguro di poter essere stato alla sua altezza, è un grandissimo giocatore e lo sta dimostrando. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ex difensore dell’Marcoha spiegato da dove è nata la vittoria delvistato da SportMediaset, Marcoha ripensato alleche versò in campo durante il famoso Lazio-del 52002. «Dopo quella sconfitta siamo ripartiti di slancio e abbiamo costruito, anno dopo anno, qualcosa di importante. Quello fu il mio primo anno in nerazzurro, poi l’ultimo sapete tutti come andò a finire. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, è un allere che ha fatto grandissime cose alla Lazio e si è messo in gioco decidendo di usciresua comfort zone. Bastoni il mio erede? Mi auguro di poter essere stato alla sua altezza, è un grandissimo giocatore e lo sta dimostrando. Ha ...

