Indian Wells 2021, Dimitrov rimonta Hurkacz e vola in semifinale. Sorride anche Sinner (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grigor Dimitrov vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il tennista bulgaro ha sconfitto in rimonta Hubert Hurkacz (3-6, 6-4, 7-6(2)), e nel turno successivo sfiderà l'inglese Cameron Norrie. Dopo un inizio di primo set equilibrato, il polacco conquista il break decisivo alla terza occasione nell'ottavo game, chiudendo tranquillamente nel gioco successivo (6-3). Break Dimitrov e controbreak Hurkacz nel secondo e terzo game del secondo parziale, ma questa volta è il bulgaro ad avere la meglio strappando la battuta all'avversario nel decimo gioco e conquistando il set per 6-4. Nel sesto game del terzo parziale Hurkacz perde la battuta ma conquista il controbreak nel nono gioco rimettendo ...

