Incendio auto si allarga a condominio, disabile salvato da Vigili del Fuoco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Alle 23 della scorsa notte, la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato una Squadra dei Vigili del Fuoco per un Incendio di un autovettura all’interno di un condominio in via Rubra 246. Durante l’arrivo dei soccorsi l’Incendio si è propagato anche agli spazi condominiali ed alle facciate di alcuni appartamenti coinvolgendo anche le utenze elettriche Acea ed Italgas. Il personale dei Vigili del Fuoco appena giunto sul posto ha provveduto a soccorrere all’interno di un appartamento una persona disabile affetta da SLA collegata a delle apparecchiature salva vita che rischiavano di bloccarsi a causa della mancanza di energia elettrica. È stato richiesto così immediato arrivo del 118 e in seguito è stato spento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Alle 23 della scorsa notte, la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato una Squadra deidelper undi unvettura all’interno di unin via Rubra 246. Durante l’arrivo dei soccorsi l’si è propagato anche agli spazi condominiali ed alle facciate di alcuni appartamenti coinvolgendo anche le utenze elettriche Acea ed Italgas. Il personale deidelappena giunto sul posto ha provveduto a soccorrere all’interno di un appartamento una personaaffetta da SLA collegata a delle apparecchiature salva vita che rischiavano di bloccarsi a causa della mancanza di energia elettrica. È stato richiesto così immediato arrivo del 118 e in seguito è stato spento ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio auto Due auto in sosta divorate dalle fiamme nella notte a Vittoria ... e il rogo ha in parte annerito la facciata dell'edificio di fronte al quale le auto erano state ... Da accertare le cause dell'incendio. Indagini in corso.

Vittoria - Due auto in fiamme Due auto in fiamme la scorsa notte in via F.lli Bandiera a Vittoria. L'incendio è partito da una automobile, successivamente le fiamme si sono propagate anche in un'altra auto in sosta. Sono stati i ...

Ibrahim ha perso l’auto nell’incendio dell’aereo caduto: i colleghi gliela ricomprano Corriere Milano Incendio auto si propaga a condominio: salvato un disabile ROMA (cronaca) - L'intervento dei Vigli del Fuoco ilmamilio.it Alle 23 della scorsa notte, la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato una Squadra dei vigili del fuoco per un incendio di un autov ...

Auto a fuoco in un condominio: i Vigili del Fuoco soccorrono paziente malato di SLA Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 ottobre, alle ore 23 circa, la Sala operativa del Comando di Roma inviava la Squadra dei Vigili del Fuoco 9/A, col Carro Autoprotettori l’Autobotte/10A ed il F ...

