I Nobel hanno un problema di genere, ma le quote rosa non sono la soluzione

"I premi Nobel hanno un problema di genere, ma le quote non sono la soluzione": così scrive il Washington Post a proposito dei controversi riconoscimenti del 2021. Su tredici premi, soltanto uno è andato ad una donna, la giornalista filippina Maria Ressa, premio Nobel per la pace insieme al collega Dmitry Muratov, entrambi impegnati nella tutela della libertà di espressione. Lo squilibrio evidente ha fatto riemergere la questione delle quote rosa: giusto introdurle per favorire le donne? Göran Hansson, segretario generale dell'Accademia reale svedese delle scienze, è fermo nella sua decisione: il merito dovrà rimanere l'unico criterio di valutazione. Niente introduzione di "quote di ...

