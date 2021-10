Green Pass, è stallo sui porti: Draghi incontra i sindacati (Di giovedì 14 ottobre 2021) I portuali di Trieste minacciano lo sciopero: è allarme blocco dei porti in tutta Italia. Draghi studia un nuovo piano Green Pass E’ partita da Trieste la crociata dei dipendenti portuali contro l’obbligo di Green Pass: è Stefano Puzzler, portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali, a spiegare a RaiNews24 i motivi della protesta. “Siamo disposti ad andare avanti fin quando il Green Pass non verrà tolto. E’ ora di fermare l’economia che forse è l’unico segnale che possiamo dare a questo stato, per fargli capire che ci sono tante persone in difficoltà, tante persone che rimarranno senza uno stipendio, e solo perché hanno esercitato una scelta libera quella di non farsi il vaccino. Adesso mi sembra ben chiaro che questo ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021) I portuali di Trieste minacciano lo sciopero: è allarme blocco deiin tutta Italia.studia un nuovo pianoE’ partita da Trieste la crociata dei dipendenti portuali contro l’obbligo di: è Stefano Puzzler, portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali, a spiegare a RaiNews24 i motivi della protesta. “Siamo disposti ad andare avanti fin quando ilnon verrà tolto. E’ ora di fermare l’economia che forse è l’unico segnale che possiamo dare a questo stato, per fargli capire che ci sono tante persone in difficoltà, tante persone che rimarranno senza uno stipendio, e solo perché hanno esercitato una scelta libera quella di non farsi il vaccino. Adesso mi sembra ben chiaro che questo ...

